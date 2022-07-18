كباشي يوجه بتقديم العون الإنساني للمتضررين في أحداث النيل الأزرق

وجه عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي بضرورة الإسراع في تقديم العون الإنساني للمتضررين من الأحداث التي شهدتها ولاية النيل الأزرق.

ودعا خلال اجتماع لجنة الطوارئ الإنسانية بالقصر الجمهوري اليوم الاثنين، للحكمة وضرورة ضبط النفس وتحكيم صوت العقل، وإعلاء روح التسامح ونبذ خطاب الكراهية والعنف، مؤكداً أهمية الحوار وضرورة الاهتمام بقضايا الإقليم والتنمية المجتمعية، معرباً عن أمله في استتباب الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة.