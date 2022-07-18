رئيس هيئة الأركان: لا تفريط في أمن البلاد ولا في تماسُك القوات المسلحة

الخرطوم: السوداني

قال رئيس هيئة الأركان، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، إنّه لا تفريط في أمن البلاد ولا في تماسُك القوات المسلحة.

وأوضح لدى تلقِّيه التهاني بعيد الأضحى بمبنى هيئة الأركان، أنّ القوات المسلحة تُتابع الأوضاع في إقليم النيل الأزرق، بالمناطق المتأثرة بتداعيات الأحداث الأخيرة وتعمل على احتوائها بالتنسيق مع لجان الأمن، مشدداً على عدم ترك البلاد تنزلق إلى الفوضى.

وقال إن قيادة القوات المسلحة على أهبة الاستعداد لدعم قواتها ومُساندة القوات النظامية الأخرى لمُجابهة التحديات الماثلة، مُؤكِّداً قُدرة القوات المسلحة وجاهزيتها وأنها في أفضل حالاتها وقادرة على تأمين البلاد ومقدراتها.