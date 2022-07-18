عبر طائرة تتبع لوزارة الدفاع.. الصحة الاتّحادية ترسل إسناداً طبياً إلى إقليم النيل الأزرق

الخرطوم: السوداني

كشف التقرير الوارد من وزارة الصحة بإقليم النيل الأزرق أن إجمالي الوفيات بلغ 79 حالة، منها 8 حالات داخل المستشفيات و71 خارجها، و199 إصابة، و10 إصابات تم تحويلها خارج الإقليم.

وقالت وزارة الصحة في تعميم صحفي، إنّها أرسلت ظهر اليوم على متن طائرة تتبع لوزارة الدفاع إسناداً طبياً متمثلاً في11 أخصائياً بمختلف التخصصات، منهم 3 أخصائيي طب طوارئ 3 أخصائيي عظام و2 طب شرعي وأخصائي بنك الدم والمعامل و2 ضابط صحة للمساعدة في تنسيق العمل الإنساني بإقليم النيل الأزرق، بجانب أجهزة ومعينات طبية و5 أطنان من أدوية العمليات، وثلاجة لبنك الدم، فضلاً عن 50 حقيبة إسعافات أولية بدعم من الهلال الأحمر السوداني، وكشفت الوزارة عن استمرار الدعم للنيل الأزرق.

ووجّه وزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد إبراهيم، بضرورة الإسراع بتقديم العون الإنساني للمتضررين من الأحداث التي شهدها الإقليم وإجلاء الحالات الحرجة غداً لولاية الخرطوم لاستيعابها وعلاجها على نفقة الوزارة، مؤكداً على تجهيز 8 إسعافات لنقل المرضى من المطار الى المستشفيات المحددة بولاية الخرطوم.