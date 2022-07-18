‏السفير البريطاني في الخرطوم جايلز ليفر: العُنف الدائر في ولاية النيل الأزرق مُدمِّرٌ. تتعاطف المملكة المتحدة مع الضحايا وعائلاتهم. كما نحث جميع الأطراف على تجنُّب التصعيد والسُّلطات على اتخاذ خطوات لحماية المدنيين.. يجب اللجوء للحوار لحل الخلافات.