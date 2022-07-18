‏السفير البريطاني في الخرطوم جايلز ليفر: العُنف الدائر في ولاية النيل الأزرق مُدمِّرٌ. تتعاطف المملكة المتحدة مع الضحايا وعائلاتهم. كما نحث جميع الأطراف على تجنُّب التصعيد والسُّلطات على اتخاذ خطوات لحماية المدنيين.. يجب اللجوء للحوار لحل الخلافات.

السفير البريطاني في الخرطوم جايلز ليفر: العُنف الدائر في ولاية النيل الأزرق مُدمِّرٌ. تتعاطف المملكة المتحدة مع الضحايا وعائلاتهم. كما نحث جميع الأطراف على تجنُّب التصعيد والسُّلطات على اتخاذ خطوات لحماية المدنيين.. يجب اللجوء للحوار لحل الخلافات. أهم الاخبار By alsudani On 18 يوليو, 2022 8:49 م - 0 شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)