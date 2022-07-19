النطق بالحكم في جريمة مقتل الطبيب ووالدته بالعمارات اليوم

الخرطوم: آيات فضل

حدد قاضي محكمة جنايات الخرطوم وسط جلسة اليوم للنطق بالحكم في قضية مقتل الطبيب اختصاصي الاذن والحنجرة مجدي ووالدته بمنزلها بالعمارات.

وكان قاضي المحكمة في الجلسة السابقة قد أدان المتهم الاول تحت المواد (١٣٠ ، ١٧٥) القتل العمد والنهب من القانون الجنائي .

فيما برأت المحكمة المتهم الثاني لعدم كفاية الأدلة في مواجهته.

وامرت المحكمة بإعلان أحد أولياء الدم الذي تسبب غيابه في تأجيل القرار واكتفت المحكمة بإدانة المتهم الاول فقط .

وتعود التفاصيل الأولية للبلاغ حيث أبلغ الشاكي عم المجني عليه (الطبيب) يفيد بالعثور على الطبيب ابن عمومته ووالدته بمنزلهما بعد أيام من قتلهما، حيث يعمل الدكتور مجدي اختصاصي أذن وأنف وحنجرة بمستشفى بست كير والبراحة.

الجدير بالذكر أن المتهمين بالبلاغ هما أبناء عمومة أحدهما خفير بمنزل المتهم وأن الشرطة ضبطت المعروضات بحوزة المتهم الثاني بمنطقة الضعين ووضعت المعروضات (عربة توسان 2020، وعدد من الهواتف الذكية) لصالح البلاغ.