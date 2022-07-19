اتفاق لتنفيذ (50) بئرًا بنهر النيل والشمالية

الخرطوم: إبتهاج متوكل

وقعت وحدة تنفيذ السدود، بوزارة الري والموارد المائية، على ملحق إضافي لانشاء (50) بئرًا بولايتي نهر النيل والشمالية، بمنحة مالية تبلغ (12.492.37) مليون دولار، والتنفيذ عبر شركة صينية كبرى.

وأعلن المدير العام لوحدة تنفيذ السدود م .محمد نور الدين، في تصريح صحفي امس ، عن بدء العمل التنفيذي لهذه الآبار خلال شهر من الآن ، وفقا للدراسات الفيزيائية والتحضيرات، التي أجريت لاماكن الآبار، مشددا على جهود الحكومة الصينية وعلى وقوفها مع شعب السودان، متطلعا للمزيد من التعاون والتطوير بين الدولتين في المستقبل .

وذكر الجانب الصيني، ان مشروع حفر الآبار الجوفية، يعتبر مشروعا شعبيا يفيد السكان فى ولايتي نهر النيل والشمالية، ويحسن من اوضاع المياه الصالحة للشرب، وقال ان الشركات الصينية المنفذة للمشروع، تعد من الشركات الكبرى في الصين ،وستعمل على تنفيذ المشروع بجودة وتقنيات عالية.

واشارت مدير إدارة التمويل الخارجى بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادى سوسن اسماعيل إلى ان المشروع يعمل على تقليل العطش ويدعم الاستقرار والتنمية في تلك المناطق.