توجيه بتكملة إجراءات التعيين لـ2000 وظيفة بالجزيرة

الخرطوم: السوداني

أكد مديرعام وزارة المالية بالجزيرة الوزيرالمكلف عاطف محمد إبراهيم أبوشوك على ضرورة استمرار إنفاذ مشروعات التنمية للنصف الثاني من العام الجاري بالمحليات، معلنا أن أولويات وزارته تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تعود بالنفع على المواطن مثل مشروعات المياه والكهرباء والطرق المباني.

جاء ذلك لدى تفقده أمس سير العمل فى عدد من الإدارات بالوزارة واللجنة العليا للشراء والتعاقد داعيا أعضاء لجنة الاختيار للخدمة المدنية التنسيق مع مفوضية الخدمة المدنية الاتحادية ومتابعة الوظائف ومشروعات تشغيل الخريجين وتكملة إجراءات متبقي التعيين بالنقل والشروع في تنفيذ إجراءات التعيين في ألفي وظيفة في مدخل الخدمة .

وامن على أهمية تدريب العاملين والتنسيق مع المركزالقومي للتدريب الإتحادي ومشددا على ضرورة تهيئة بيئة العمل.