وفرة واستقرار الوقود بمحطات التزود بالخرطوم

الخرطوم: عبير جعفر

أكد عدد من وكلاء محطات الوقود بالخرطوم على وفرة كافة اصناف المشتقات البترولية واستقرارالتزود بالوقود بالمحطات بالكميات المطلوبة فيما تراجعت حركة تكدس المركبات بمحطات التزود التي حدثت في فترة ماقبل العيد بسبب الشح، وقالوا ان هنالك حركة شرائية للجازولين للموسم الزراعي.

وقال وكيل محطة وقود بام درمان الحاج فضل في حديثه لـ( السوداني) ان هنالك وفرة واستقرارًا في محطات تزود الوقود وزيادة طلب على الجازولين واشار الى ان الكميات اصبحت تمكث ليومين بالمحطة ، نافيا حدوث تراجع في كميات حصة وقود المحطة .

وأكد وكيل محطة وقود بالخرطوم فتحية محمد علي حدوث وفرة واستقرار في المشتقات البترولية في فترة بعد العيد في كافة محطات التوزيع ، واشارت الى استقراراسعارالوقود وكميات التوزيع بالمحطات ،وقالت إن هنالك تراجعًا في تكدس المركبات والهلع الشرائي عقب توفرالوقود بالمحطة ، مبينا ان الشح في الوقود يخلق تكدسًا في المركبات وزيادة في الطلب خاصة للجازولين.

وقال وكيل محطة وقود بالخرطوم خالد يعقوب ان هنالك وفرة في الوقود بمحطات التزود وحركة شرائية نشطة للجازولين للموسم الزراعي، وقال ان الوفرة انعكست ايجابا على تراجع تكدس المركبات بالمحطات.

واشار وكيل محطة وقود ببحري الهادي عوض ان محطته تشهد وفرة في الجازولين حيث انه يعمل جازولين فقط إضافة لتوفير حصة المحطة ، وتابع إغلاق الشوارع بالتتريس يحول دون وصول شحنة الوقود في الوقت المناسب خاصة في فترة الاعتصامات ، نافيا حدوث شح في الوقود وعودة تكدس المركبات مرة أخرى.