ارتفاع حصيلة أحداث النيل الأزرق إلى (105) قتلى و(225) جريحاً  

كتب: اليسع أحمد

كشف مُدير إدارة الطوارئ ومُكافحة الأوبئة بوزارة الصحة بإقليم النيل الأزرق، د. عمر آدم عمر، عن ارتفاع حصيلة قتلى وجرحى الأحداث الدّامية التي شهدها الإقليم مُنذُ بدايتها الجمعة الماضية وحتى صباح اليوم الثلاثاء وفق تقرير وزارة الصحة بالإقليم إلى (105) قتلى و(225) جريحاً، بينهم (20) حالة حرجة تمّ نقلها إلى العاصمة الخُرطوم لتلقي العلاج.

وقال د. عمر في تصريح خاص لـ(السُّوداني)، إنّ الإحصائية التي شملها التقرير فقط للحالات التي وصلت مُستشفيات الإقليم.

ونَبّه إلى أنّ الأحداث أدّت إلى نزوح 8.470 مواطناً إلى مدارس القُوّات المُسلحة بمحلية الدمازين، مُشيراً إلى استقرار حالات الجرحى بمستشفيات الإقليم عقب وصول فريق من الأطباء وخبراء الوبائيات ومعينات العمل للإقليم من قِبل وزارة الصحة الاتحادية أمس الاثنين.