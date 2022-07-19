الشيوعي: ما يجري في النيل الأزرق إعلان واضح بفشل محاصصات سلام جوبا

الخرطوم: السوداني

قال الحزب الشيوعي السوداني، إن الوضع المتفجر في منطقة جنوب النيل الأزرق، يأتي كنتيجة لمحاولات قيادة الحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار للاستحواذ على السُّلطة، وضرب السلام الهش في المنطقة.

وأضاف في بيان له، أنّ ما يجري في المنطقة إعلانٌ واضحٌ بفشل محاصصات سلام جوبا، واستمرار للمواجهات الدموية التي تجرى في دارفور ومناطق أخرى بالبلاد.

وأوضح أن سيطرة الطغمة العسكرية وبالتعاون مع الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا المنخرطة في تنفيذ التسوية السياسية المطبوخة دولياً وإقليمياً، تؤدي إلى تأجيج نيران الفتنة القبلية على حد تعبيره.