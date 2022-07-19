حركة عقار بالنيل الأزرق تعتزم اتّخاذ إجراءات قانونية ضد الحزب الشيوعي بالإقليم

الخرطوم: السوداني

قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، بقيادة مالك عقار، إنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد الحزب الشيوعي بإقليم النيل الأزرق، بعد اتهامها باستمالة قبيلة “الهوسا إمارة” وعليه الإثبات أو الاعتذار علنًا.

وأوضحت في بيان ردًا على بيان للحزب الشيوعي، أن حديثه متاجرة سياسية، وقالت إن حديثه بأنه يهدف إلى تمزيق وحدة البلاد، يشير إلى أنه فقد البوصلة السياسية.

وأضافت: أزمة السودان التاريخية تتجسد في الحزب الشيوعي نفسه، الذي يعتبر جزءاً من النخبة السياسية التي حكمت السودان وأوصلت البلد إلى ما هو عليه الآن.