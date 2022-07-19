مسيرةٌ سلميةٌ لعمودية قبائل الهوسا بولاية البحر الأحمر

الخرطوم: السوداني

نظمت عمودية قبائل الهوسا بولاية البحر الأحمر اليوم، مسيرة سلمية منددة بأحداث ولاية النيل الأزرق.

وتوجهت المسيرة الى مقر حكومة الولاية بورتسودان، وقدمت مذكرة طالبت فيها بالوقف الفوري للقتل وتوفير الحماية العاجلة للهوسا في النيل الأزرق، وعودة المهجّرين وإرسال المساعدات الإنسانية، وتقديم الجناة للعدالة، ونبذ العنف ونشر ثقافة التعايش السلمي.

وخاطب المسيرة والي البحر الأحمر المكلف فتح الله الحاج، مشيداً بالمستوى الحضاري لعمودية الهوسا في المطالبة بحقوقهم المشروعة، مؤكداً استعداده التام لرفع المذكرة للجهات المختصة في الحكومة المركزية.