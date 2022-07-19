الفريق أول حميدتي يلتقي مُديري شركات الاتصالات

الخرطوم: السوداني

عقد نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان حميدتي بمكتبه اليوم، اجتماعاً مع مديري شركات الاتصالات (زين، سوداتل وMTN)، بحضور كل من وزير الاتصالات المكلف عادل حسن محمد حسين ومدير عام جهاز الاتصالات.

وشدد حميدتي خلال الاجتماع على ضرورة التوسع في التغطية وتحسين جودة الخدمة، لتشمل جميع ولايات السودان خاصة دارفور.

وقال المهندس مجدي طه مدير عام شركة سوداتل للاتصالات في تصريح، إن نائب رئيس مجلس السيادة وجّه شركات الاتصالات بأهمية توسيع شبكة الاتصالات، إلى جانب توفير خدمات الإنترنت في جميع أنحاء السودان خاصةً في دارفور، مشيراً إلى أنّ الشركات وعدت بالبدء الفوري في توفير خدمات الاتصالات كافة، ومُواصلة العمل في الخطة الموضوعة مسبقاً لتطوير خدمات الاتصالات في جميع أنحاء البلاد، وأوضح أن صندوق الخدمة الشاملة سيبدأ في توزيع نحو 100 برج اتصالات في دارفور خلال الفترة المقبلة.

وأضاف مجدي أنّ الاجتماع تطرق إلى جملة من المشاكل التي تُواجه شركات الاتصالات، مبيناً أن الفريق أول حميدتي وعد بتذليل المصاعب كافة من أجل تقديم الخدمة لجميع السودانيين.