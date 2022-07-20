مقتل اثنين وإصابة (4) آخرين بولاية القضارف في احتجاجات على خلفية أحداث النيل الأزرق

كتب: اليسع أحمد

كتب: اليسع أحمد

كشفت مصادر (السُّوداني) بمدينة الحَوَّاتة بمحلية الرَّهد الكُبرى بولاية القضارف، عن مقتل شخصين وإصابة (4) آخرين وحرق عربة وكيل النيابة بقسم شرطة مدينة الحَوَّاتة من قبل مُحتجين في مسيرة صباح أمس الثلاثاء تنديداً بأحداث إقليم النيل الأزرق، بعدما انحرفت الاحتجاجات عن مسارها السلمي إلى أعمال عنف وتخريب بسوق مدينة الحَوِّاتة.

وأكَّدت المُدير الطبي لمستشفى الحوَّاتة د. نادية موسى لـ(السُّوداني)، مقتل اثنين من المُحتجين وإصابة 4 آخرين بينهم أحد المحتجين أُصيب بعيار ناري في الفخذ الأيمن وثلاثة من التجار أصيبوا بالأسلحة البيضاء في سوق مدينة الحَوِّاتة من قبل المُحتجين.

وكشفت د. نادية، عن تحويل الجثامين إلى مشرحة مستشفى ولاية القضارف، كما تمّ نقل المُصاب من مُكَوِّن المحتجين أيضاً إلى قسم الجراحة بمُستشفى القضارف.

وبشأن التجار المُصابين بسوق مدينة الحَوَّاتة، قالت د. نادية: “تمّ نقل أحد المُصابين من التجار إلى مُستشفى ود مدني لتلقي العلاج نسبةً لخطورة إصابته في الرأس بآلة الساطور بينما حالة الاثنين المتبقيين مُستقرة”.

من جانبه، أوضح المُدير التنفيذي لمحلية الرَّهد الكُبرى بولاية القضارف، أبو القاسم عبد الصمد لـ(السُّوداني) أنّ احتجاجات المُكَوِّن القبلي صاحبتها أعمال عُنف وتخريب، مما أسفر عن سقوط قتيلين، وأكّد أبو القاسم استقرار وهدوء الأوضاع الأمنية بالمحلية وعودة الحياة لطبيعتها..