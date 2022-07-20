وزير الزراعة والغابات: إجراءات لتوفير التقاوي لصغار المزارعين وللولايات خلال هذا الأسبوع

الخرطوم : رحاب فريني

كشف وزير الزراعة والغابات، د. أبو بكر عمر البشرى، عن إجراءات لتوفير التقاوى لصغار المزارعين، وأكد خلال لقائه مدير عام البنك الزراعي امس، توزيع التقاوي للولايات خلال هذا الأسبوع .

من جانبه أكد مدير عام البنك الزراعي، محمد آدم، الاتفاق المبدئي مع شركات البترول لتوفير وقود الزراعة، على أن تقوم بتوفير الوقود اللازم للمزارعين في شكل تمويل، وسيتم توقيع العقد اليوم الاربعاء مع هذه الشركات، كاشفاً عن البدأ في ترحيل 25 ألف طن من سماد اليوريا من بورتسودان لأفرع البنك المختلفة كدفعة أولى، مؤكداً التعاقد مع شركة سودانية لتوفير نفس الكمية 25 ألف طن من سماد الداب، ووعد مدير عام البنك الزراعي بالسعي لتوفير المبالغة اللازمة لتمويل السلم.