زيادة جديدة في الدولار لـ(570) جنيهاً بالموازي

الخرطوم: عبير

تشهد أسعار العملات الأجنبية زيادة في تداولات الثلاثاء بالسوق الموازي بالخرطوم.

وعزا متعاملون بالنقد ذلك لضعف المعروض بالسوق وزيادة الطلب. وقالوا لـ(السوداني) إن سعر بيع الدولار قفز من من (٥٦٧) إلى (570) جنيهاً، وسعر الشراء من (٥٦٢) إلى (٥٦٥) جنيهاً، أما سعر بيع الريال السعودي (١٤٩) جنيهاً والشراء (١٤٨) جنيهاً، اليورو (٥٦٥) جنيهاً للبيع، وسعر الشراء (٥٦٣) جنيهاً، أما سعر شراء الدرهم الإماراتي فهو (١٥٢) جنيهاً، وسعر البيع (١٥٥) جنيهاً.

وتوقع المتعاملون زيادة جديدة في الأسعار حال استمرار ضعف المعروض مقابل الطلب، وقالوا إن هنالك ضعفاً في السيولة بالأسواق الموازية، ورهنوا استقرار أسعار العملات وتراجع الأسعار باستمرار ضخ النقد الأجنبي من البنك المركزي للبنوك.