الناطق الرسمي باسم لجنة الانتخابات بالمريخ يكشف لـ(السوداني) آخر التطوُّرات بشأن تكوين لجنة التسيير

السوداني: حسن بشير

أوضح الناطق الرسمي باسم لجنة الانتخابات بنادي المريخ، حاتم الليلي لـ(السوداني)، آخر التطورات المتعلقة بعمل اللجنة.

وأكد أن الاجتماع السابق للجنة لم يحدد يوماً قاطعاً لتكوين لجنة التسيير المرتقبة لإدارة النادي.

وأضاف: لكن بالرغم من ذلك نأمل بأنه وحتى يوم الأحد القادم نكون قد فرغنا من تكوين اللجنة.

وكشف عن بعض المعوقات التي تواجههم بخصوص الترشيحات، حيث إن بعضها دفعت به جهات معينة لم يسمها، وجارٍ تنقيح هذه الترشيحات.

وتوقع أن تتضح بعض الأمور خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء.

كما أشار إلى عدم علاقتهم بما رشح في الصحف حول هذا الملف، خاصّةً تلك الأخبار المتعلقة بتكوين لجنة التسيير المنتظرة أو رئيس النادي حازم، ووصف ذلك بالتحليلات.