البرهان يبعث ببرقية تهنئة لماكرون بمناسبة العيد الوطني لفرنسا

الخرطوم: السوداني

بعث رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم ببرقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية إمانويل ماكرون، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني – حسب ما نشره إعلام مجلس السيادة.

وأعرب البرهان في البرقية، عن تهانيه الحارة لماكرون، مقرونة بتمنياته له، وللشعب الفرنسي بمزيد من التطور والنماء ودوام الصحة والعافية والسعادة.

وأعلن رئيس مجلس السيادة، عن رغبته الصادقة في مواصلة الجهود المشتركة من أجل تعزيز روابط الصداقة وعلاقات التعاون المتميزة بين البلدين.

وأشاد البرهان بدور فرنسا الفاعل في دعم الانتقال الديمقراطي في السودان.