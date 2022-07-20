(المهاتيرية) تُخرجنا من الذيلية

مشكلتنا أننا لا نقرأ أفكار وآراء رجال صنعوا نهضة أوطانهم، بعد أن أرهقتها خطابات الكراهية، ومزقتها الفتن، وأوقفتها المحن على حافة الفناء، ولا زلنا نغض الطرف عن الاطلاع على برامجهم وخططهم التي استدركت خطورة صدام أبناء البلد وقتالهم الشرس لبعضهم؛ فعولت على إطفاء مستصغر الشرر قبل أن يتحول إلى لهب، ونجحت في تهدئة النفوس، وإخماد مشاعر الكراهية، وركزت على إعمار القلوب بحب الوطن، الوطن و(بس)، بمنأى عن الانتماءات القبلية، والمناطقية والعرقية، وبعيداً عن ثنائية الهامش والمركز.

سياسيونا لا يستفيدون من تجارب قيادات استلهمت عظات التاريخ؛ وتمكنت من إعاقة محاولات استهداف الخارج لبلدانهم، وجفَّفت لعاب أطماعه، وقمعت صلفه واستكباره بعزة النفس والنخوة، وبإرادة صلبة لا تساوم على ذرة من تراب الأرض، ونجحوا في الضَّغط بقوة على مكابح التناطح بين مكونات مجتمعاتهم القبلية والاثنية والجهوية، وبالتالي إنقاذ أوطانهم من الموت.

في بلاد السودان أوشكت النعرات القبلية على الاختفاء بعد انتشار التعليم، والاستنارة بالعلوم الطبيعية والشرعية، وتقلَّصت مشاعر العنصرية إلى أدنى حدودها، ولعل معظم أبناء الجيل الحالي يجهلون جذور انتمائهم القبلي، ثم انتفضت هذه النعرات في العقود الأخيرة، وأيقظت المشاعر الحارقة، فكانت النتيجة اقتتالاً ضارياً حتى بين أبناء القبيلة الواحدة، وربما الفخذ الواحد.

صراعات مصنوعة في بعض الولايات ضمن التنافس السياسي لعسكرة القبائل، وتقوية (عضلات) بعضها على حساب الأخرى، والضحية لابس (العراقي) وحامل (الطورية) ومتوسِّد (العنقريب) في (ضل الضحى).

فمن هو واضع لبنات العنصرية البغيضة التي قسمت سكان مجتمعات معينة إلى: (عرب وزُرقة، أولاد غرب وأولاد بحر)، من أجج الصراعات بين المزارعين والرعاة؟ ومن ألهب العدائيات بين المسيرية والحمر؟ المعاليا والرزيقات؟ المعاليا والحمر؟ الرزيقات والمسيرية؟ من أزكى نيران الفتنة بين البني عامر والنوبة، البني عامر والهدندوة؟ من غذى مشاعر الكراهية بين الكيانات السياسية؟ من ابتكر شعار (الكوز ندوسو دوس)؟

لحُكامنا وساستنا ملفات لا علاقة لها ببرامج التطوير والنهوض بالوطن، ولا بالحفاظ على قيم المجتمع أمنه واستقراره وأعرافه وتقاليده، ولا بالبطون الجائعة، والحلوق الظامئة، والأجساد المريضة، والمدارس المنهارة، والطرق والساحات المتسخة، ملفاتهم محصورة في المناورات و(الحفر) والكيد والدس وافتعال الصراعات.

يقول صانع ماليزيا الحديثة وباني نهضتها د. مهاتير محمد في رسالته الأخيرة التي نقلتها مختلف الوسائط والمواقع الإسفيرية: “يلزم قادة الدول توجيه الجهود والطاقات إلى ملفات الفقر والبطالة والجوع والجهل، لأن الانشغال بالأيديولوجيا ومحاولة الهيمنة على المجتمع، وفرض أجندات ووصايا ثقافية وفكرية عليه؛ سيقود إلى مزيد من الاحتقان والتنازع. فمواطنون جوعى وفقراء لا يمكنهم الإسهام في بناء الوعي ونشر الثقافة. ماليزيا، بلد متعدد الأعراق والأديان والثقافات، ووقعت في حرب أهلية ضربت بعمق أمن واستقرار المجتمع، ولم نستطع خلال هذه الاضطرابات والقلاقل وضع لبنة فوق اختها، لأن تنمية المجتمعات لا تتم إلا إذا حل الأمن والسلام، ولذا كان لزاماً علينا الدخول في حوار مفتوح مع كل المكونات الوطنية، دون استثناء، والاتفاق على تقديم تنازلات متبادلة من الجميع لكي نتمكن من توطين الاستقرار والتنمية، وقد نجحنا في ذلك من خلال تبني خطة 2020 لبناء ماليزيا الجديدة”.

إن اقتدينا بهذا النهج (المهاتيري) لتسنَّمنا مواقع الريادة إقليميّاً وعربيّاً، ولسُدنا المنطقة بإرثنا الحضاري والثقافي والاقتصادي؛ لكننا مفتونون بمباني شارعي النيل والمك نمر، وهذا سبب عجزنا الذي يُكبِّلنا في ذيلية المجتمعات.

علاج مشاكل السودان لا سبيل لها إلا بإعادة الاهتمام بالتعليم ووسائله ومدخلاته، وبإنزال المعلم قدره ومنزلته، وبطمأنينته على نفسه وقوت أهله، وبالابتعاد عن صبغ المناهج بأيدولوجية الحاكم وسياساته المرتبطة بخلفيته الفكرية لا بصناعة الإنسان الذي يعتبر الادِّخار الحقيقي لمستقبل الوطن، وصناعة المستقبل لا تتحقق بالرصاصة، ولا بـ(المليونيات) والشعارات التي تُكرِّس الكراهية، وتستنفر مشاعر العنصرية والاثنية والجهوية، وتستعدي اليسار على اليمين، والمدني على العسكري، والأرياف على الحواضر؛ وإنما تتحقق بالمعلومة والمِعوَل و (التراكتور) والكمبيوتر، وبالريشة والإزميل والقلم والدفتر.