طه حسين يكشف تفاصيل جديدة عن موقفه من العمل بتسيير المريخ

السوداني: حسن بشير

كشف مدير شركة زادنا للاستثمار د. طه حسين لـ(السوداني)، تفاصيل جديدة عن العرض الذي تلقاه للعمل ضمن لجنة التسيير بنادي المريخ.

واوضح بأنه بالفعل تلقى اتصالات من شخصيات عدة للعمل باللجنة ومن بين هذه الأسماء نائب رئيس النادي محمد سيد أحمد (الجاكومي).

وذكر بانه كما اشار يتشرف بذلك لأنه ابن النادي في الأساس.

واضاف: لكني بالمقابل قررت الاعتذار عن العمل الرسمي ضمن لجنة التسيير المريخية، لأن ارتباطي العملي بالشركة والمهام المكلف بها لا تسمح لي بذلك.

وأكد د. طه حسين بانه تعهد بالعمل كمستشار للجنة التسيير من الخارج وتقديم كل ما من شانه ان يسهم في تطوير منظومة نادي المريخ.