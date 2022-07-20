(الكروانة) منى مجدي تنشر صورتها بعد خضوعها لعلاج السرطان وتدعو السيدات للكشف المبكر عن المرض

الخرطوم: نزار عباس

وجدت صورة (الكروانة) منى مجدي، عقب خضوعها لعلاج السرطان، تفاعلاً كبيراً وسط الفنانين والإعلاميين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ورصدت (السوداني)، الدعوات العديدة من المتابعين والمعجبين وزملائها من قبيلة الفنانين لها بعاجل الشفاء، مشيدين بقوة إرادتها وصبرها على المرض وقوة شخصيتها. الجدير بالذكر أن منى عرفت باللطف والرقي وبتفاعلها مع الحالات الإنسانية في المجتمع وسعيها لحلها، ولها روح مرحة تبث الإيجابية وسط محيطها.

وطمأنت منى، جمهورها ومتابعيها قائلة: (الحمد الله على ما أراد الله، حتى يبلغ الحمد منتهاه، أنا في أحسن حال الآن، وعليكم بالكشف المبكر أخواتي).