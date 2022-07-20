حكومة النيل الأزرق تكشف لـ(السُّوداني) عن أوضاع مأساوية لـ(16) ألفاً من نازحي الأحداث الأخيرة بالمعسكرات

كتب: اليسع أحمد

كشفت الناطق الرسمي باسم حكومة إقليم النيل الأزرق، فواتح النور البشير، عن أوضاع مأساوية بالغة التعقيد يعيشها نازحو الأحداث الدامية الأخيرة التي شهدها الإقليم والتي أسفرت عن مقتل (105) وجرح (260) وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة بالإقليم.

وقالت فواتح في تصريح خاص لـ(السُّوداني)، إن إحصائيات النازحين الفارين من الأحداث بالمحليات الثلاث حتى كتابة السطور يفوق عددهم الـ(16) ألف نازح، وأوضحت أن حكومة الإقليم عملت حصر جميع الفارين من الأحداث من المحليات الثلاث في محلية الدمازين، وتعمل الآن لتوزيعهم على مدارس المحلية المختلفة وتوفير الخدمات الصحية والمعيشية.

وأكَّدت استقرار الأوضاع الأمنية بالإقليم وعودة الحياة لطبيعتها بنسبة 100% وفتح البنوك والأسواق.

وناشدت فواتح الخيرين ومُنظمات المجتمع المدني بالتَّدخُّل العاجل وتوفير الدعم اللّازم للنازحين من مُخيمات ومواد تموينية ليحتموا بها من هطول الأمطار هذه الأيام.