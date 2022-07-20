بالفيديو.. خالد عمر يوسف: أردول ارتكب خطيئة تُوسِّخ سُمعة حكومة الفترة الانتقالية

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الخرطوم: السوداني

كشف وزير مجلس شؤون الوزراء السابق خالد عمر يوسف، عن أن سبب المشكلة السياسية بين الحرية والتغيير المجلس المركزي وبين مبارك أردول ومجموعته، هو حصول لجنة إزالة التمكين على ملفات خاصة تُدين أردول، وقال: طالبنا برفده مباشرةً وهذا هو سبب المشكلة الأساسية.

ونوه خالد إلى أنه يوم حدوث المشكلة كان في اجتماع مع رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك بحضور د. جبريل إبراهيم ومحمد بشير أبو نمو ومبارك أردول نفسه، مشيراً الى أنه قال لـ”أردول” إن الشيء الوحيد الذي لا يمكن اتهام هذه الحكومة به هو الفساد، وأضاف: وقلت لـ”أردول” إنه حتى إذا كنت تعتقد أن أموال دارفور ليست فساداً، فيكفي أنها سوء تصرف في المال العام، وهذا كافٍ للمحاسبة.

وشدد خالد على أن هذا الحديث دار في اجتماع وبحضور أردول نفسه وفي وجهه.

وكشف يوسف عن ان أردول قام بالعديد من الاتصالات، شاكياً من أن خالد عمر يريد إقالته وإبعاده ويعمل ضده، وأضاف: صحيح أنا عملت ضده وأريد إقالته، لأنه ارتكب خطيئة تشوِّه سُمعة الحكومة الانتقالية وهو أمرٌ لا نقبله بتاتاً ولا نتلاعب فيها، منوهاً إلى أن عداء أردول للجنة التفكيك سببه انها من جاءت بالملفات وسلّمتها للسلطات لاتخاذ الإجراءات.