معدل التضخم يسجل (148) % في يونيو

الخرطوم: السوداني

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان، عن انخفاض معدل التضخم لشهر يونيو مقارنة بشهر مايو رغم استمرار أسعار السلع الاستهلاكية في الارتفاع.

وكشف الجهاز في بيان عن أن معدل التغيير السنوي (التضخم) لشهر يونيو سجل 148.88% مقارنة بمعدل 192.21% لشهر مايو بانخفاض قدره 43.33 نقطة، مضيفاً أن معدل التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات سجل 106.11% لشهر يونيو مقارنة بمعدل 114.60% لشهر مايو، فيما سجل التضخم الأساسي بدون مجموعة الأغذية 176.94% لشهر يونيو مقارنة بـ253.02 لشهر مايو، فيما سجل التضخم للسلع المستوردة في سلة المستهلك 104.74% لشهر يونيو.

وبلغ معدل التضخم في المناطق الحضرية 152.61% مقارنة بمعدل 181.23%، بينما سجل التضخم في المناطق الريفية 146.73% مقارنة مع 199.98%.

وانخفض معدل التضخم لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية في 14ولاية، كان الأكثر انخفاضاً في الجزيرة وأعلاه في شمال كردفان، بينما سجلت 11 ولاية معدلاً أعلى من المعدل العام للتضخم.