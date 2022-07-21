المتهمون بنهب محطة الوقود بالفاشر في قبضة الشرطة

الخرطوم : ايات فضل

تمكنت شرطة شمال دارفور أمس من القبض على المتهمين فى البلاغ بالرقم ٢٥١٤ مخالفة المواد ١٣٩/ ١٧٥ من القانون الجنائي بالقسم الجنوبي محلية الفاشر.

وكان المتهمون قاموا بنهب مبلغ ٣ مليون جنيه عبارة عن إيراد محطة وقود وادي السندس بالفاشر حي السلام وذلك تحت تهديد السلاح وأصابوا أحد المواطنين بعيار ناري وفروا مستقلين عربة قيتس بدون لوحات وذلك عصر الاثنين الماضي .

وأبان مدير شرطة الولاية اللواء شرطة نصر الدين صالح عبدالرحمن مشاوي أن هذا الإنجاز جاء نتاجاً للجهود الكبيرة التى بذلتها شرطة الولاية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية.

الجدير بالذكر أنه تم ضبط المتهمين الأساسيين والأدوات التي استغلها الجناة في ارتكاب الجريمة والعربة وكذلك حبوب مخدرة واسترداد مبلغ اثنين مليون ومائة وستون ألف من المبلغ المنهوب، وتم تسديد هذا البلاغ خلال فترة لم تتجاوز الـ٢٤ ساعة من لحظة تدوين البلاغ.