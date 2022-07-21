اتجاه لزراعة أكثر من (3) ملايين فدان بالنيل الأبيض

الخرطوم: السوداني

قال المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية، الوزير المكلف بالنيل الأبيض، المهندس الصادق محمد عثمان، إن وزارته تستهدف زراعة (3) ملايين و(350) ألف فدان خلال الموسم الصيفي الحالي.

وقال لدى رئاسته بمكتبه بكوستي أمس اجتماع اللجنة الفنية لإنجاح الموسم الزراعي الصيفي .

وأبان الصادق أن (91%) من المساحات المستهدفة سيتم زراعتها بالقطاع المطري منها (56.6%) بمحصول الذرة.

وقال وزير الإنتاج إن التقارير الزراعية الواردة من المحليات تؤكد بداية الزراعة في بعض المواقع.

وأوضح أن مكافحة الآفات تمضي بصورة طيبة، إلا أن الموسم يواجه جملة من التحديات من بينها تأخر السياسة التمويلية للبنك الزراعي، وارتفاع أسعار المدخلات، فضلاً عن تراجع عدد من الشركات الاستثمارية عن التمويل، وأضاف أن الاجتماع ناقش موقف الترتيبات للموسم الزراعي في جوانبه المختلفة.