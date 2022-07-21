تجار عملة: ارتفاع الطلب وراء زيادة الدولار بالموازي

الخرطوم: عبير جعفر

أكد تجار عملة بالسوق الموازي تذبذب أسعار العملات الأجنبية خلال هذه الفترة، وعزا متعاملون بالنقد ذلك لضعف المعروض بالسوق وزيادة الطلب . وقال تاجر عملة بالسوق العربي تحدث لـ(السوداني) إن زيادة الطلب وتراجع العرض انعكسا على زيادة الأسعار، وقال إن سعر بيع الدولار تراجع من (٥٧٠) إلى (٥٦٦) جنيهاً، وسعر الشراء (٥٦٣) جنيهاً، فيما استقر سعر بيع الريال السعودي في (١٤٩) جنيهاً، والشراء في (١٤٨) جنيهاً، أما سعر بيع اليورو (٥٦٥) جنيهاً، وسعر الشراء (٥٦٣) جنيهاً، وأشار إلى أن الطلب وضعف العرض خلال الفترة انعكسا على ارتفاع الأسعار بالسوق الموازي، مشيراً إلى أن بعض المواطنين يشترون بغرض حفظ قيمة مبالغهم السودانية بعملة أجنبية.

وأكد تاجر عملة بالسوق العربي حدوث حركة شراء طفيفة في سوق العملات، مبيناً أن سعر بيع الدولار (٥٦٧) جنيهاً، وسعر الشراء (٥٦٤) جنيهاً، أما سعر شراء الريال السعودي (١٤٨) جنيهاً وسعر البيع (١٤٩) جنيهاً، وأوضح أن وضع سوق العملات غير مستقر.

وفي السياق ذاته قال تاجر عملة إن زيادة الطلب خلال اليومين الماضيين انعكس على زيادة سعر الصرف وبلغ سعر بيع الدولار (٥٦٦،٥) جنيه والشراء (٥٦٣) جنيهاً، بينما سجل سعر بيع الريال السعودي (١٤٩) جنيهاً، وسعر الشراء (١٤٨)، وسعر بيع الريال القطري (١٥١) جنيهاً، وسعر الشراء (١٥٠) جنيهاً، أما سعر بيع اليورو (٥٦٥) جنيهاً، وسعر الشراء (٥٦٣) جنيهاً، وقال إن ضعف حجم المعروض بالسوق الموازي يخلق زيادة في أسعار العملات، ولفت إلى أن ضخ البنك المركزي للنقد بالبنوك ينعكس على استقرار السوق، مشيراً إلى أن استقرار الوضع السياسي أدى لتذبذب الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.

وقال الخبير الاقتصادي صدقي كبلو إن الدولار مثل بقية السلع الأخرى، فكلما زاد الطلب على الدولار ارتفع السعر، وأوضح أن بعض الجامعات السودانية تتقاضى رسومها بالدولار؛ مما يتسبب ذلك في زيادة الطلب على الدولار، بجانب عجز بنك السودان المركزي عن تمويل المشتريات تابع كبلو: (ارتفاع حجم الطلب على الدولار يخلق زيادة في الأسعار لتراجع الكميات المعروضة منه بالسوق).