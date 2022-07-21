نبيل أديب: هذه ليست مرحلة الإعلان الدستوري

الخرطوم: هبة علي

قال نبيل أديب لـ(السوداني)، إن تأسيس إعلان دستوري يتم بموجب الدستور الدائم وعبر آلية مفوضية دستورية والمؤتمر الدستوري ولا يتم من جهة واحدة، مشيراً إلى المرحلة الحالية انتقالية والعودة لها تسلتزم العودة للوثيقة الدستورية ولو بالتعديل.

وقطع أديب بعدم علمه بمشروع الإعلان الدستوري الذي ستطرحه مركزية الحرية والتغيير لإقامة سلطة مدنية ديمقراطية، مشدداً على أن عيب الوثيقة الدستورية كان في عدم تنفيذها، لافتاً إلى إمكانية تعديل المواد المتعلقة بالشراكة مع العسكريين بعد قرار انسحابهم من السياسة، وهي مواد تكوين مجلس السيادة وتكوين المفوضيات. وتابع: يجب تعديل هذه المواد بالنقاش لا بالأحكام المطلقة.

وأضاف: الإعلان الدستوري ليست هذه مرحلته، فالمرحلة معنية بالانتقال وإعلان دستوري يحدد المؤسسات الحاكمة بالانتقالية وطريقة تعيينها وممارستها، اليوم هنالك حوار مطروح مدني – مدني بعد انسحاب المؤسسة العسكرية بموجب قرارات خطاب البرهان، مؤكداً أن حرمان الأحزاب التي شاركت البشير حتى سقوطه من المشاركة مشكلة، لجهة أن بعض عضويتها شاركت في التغيير كالمؤتمر الشعبي والاتحادي الأصل.

وأردف: هنالك اتفاق كامل بأن المؤتمر الوطني لن يكون جزءاً من الحوار لأن الفترة الانتقالية قائمة على إزالته، بيد أن بقية الأحزاب التي شاركته حتى السقوط والتي لها تاريخٌ في النضال لا نستطيع إقصاءها ونحن لا نبحث عن الإقصاء، ونبحث عن تجميع الأصوات المُعادية للنظام الديكتاتوري الذي كان قائماً.