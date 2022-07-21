تزايُد حالات الاكتئاب وارتفاع أعداد النازحين بالنيل الأزرق لأكثر من (150) ألفاً (50%) أطفال

كتب: اليسع أحمد

شَكَا وزير الصحة بإقليم النيل الأزرق، د. جمال ناصر السيد من ارتفاع مُخيف في موجة النزوح للفَارِّين من أحداث الاقتتال القبلي بمحليتي الروصيرص وقيسان إلى أكثر من (150) ألف نازح، و(50%) منهم أطفال.

وأوضح د. ناصر في تصريح خاص لـ(السُّوداني) أنّ آخر إحصائية لقتلى وجرحى الأحداث حتى صباح اليوم الخميس بلغ (121) قتيلاً و(292) جريحاً، منهم (41) جريحاً نُقلوا إلى الخرطوم لتلقي العلاج، وقال إنّ النازحين بمراكز الإيواء يُعانون من نقصٍ حادٍ في الغذاء، وإنّ (20%) منهم يُعانون من نقص في العناصر الغذائية بسبب الجوع مما يُنذر بانتشار أمراض سوء التغذية في أوساطهم إذا لم يتوفّر الغذاء والعلاج الكافيين.

وتَخَوَّف من الإصابة بأمراض وبائية أُخرى نتيجة للازدحام الكبير تزامناً مع هطول الأمطار هذه الأيام في ظل نقص المأوى.

وكشف عن تزايُد في حالات الاكتئاب والأمراض النفسية وبلوغها (223) حالة وفق الإحصائية الأولية ليوم أمس، وناشد الحكومة المركزية ومنظمات المُجتمع المدني بالتَّدخُّل العاجل وتوفير المأوى والملبس والغذاء والأدوية.