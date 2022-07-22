فيلم “حنين” يجمع الكندي الأمين وعبدالوهاب حسن

الخرطوم : سعيد عباس

يستعد المخرج والممثل الدرامي الكندي الامين لإنتاج فيلم جديد تحت عنوان” حنين”. الفيلم من تأليف عبد الوهاب حسن الخليفة واخراج عاطف وبطولة الكندي الامين ومنى الصادق وزينب التكلة وإمام حسن امام ، حيث يعالج الفيلم قصة مأساة انسانية لاحد المغتربين الذي يحب زوجته وابناءه حبا شديدًا ، ثم يتعرض لحادث حركة اليم ومن ثم يغفومن غيبوبته فيكتشف ان ابناءه واسرته جميعهم ماتوا في ذلك الحادث الأليم ، المخرج يحاول معالجة الإشكالية النفسية للأب بحبكة درامية يتدخل فيها الطب النفسي والوازع الديني والنصائح الاجتماعية لمحاولة إرجاع الأوضاع النفسية لنصابها .