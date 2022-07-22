تحت عنوان “مابنحب عصبية القبيلة”   اتحاد المهن الموسيقية يشجب ويدين الأحداث القبلية بالبلاد

الخرطوم :سعيد عباس

أداناتحاد المهن الموسيقية بالخرطوم الأحداث القبلية الاخيرة بالبلاد، وقال نائب رئيس الاتحاد نجم الدين يجب ان يعلو صوت العقل والوطن فوق كل الاصوات مشيرًا إلى أن المشاكل والفتن التي تحدث الآن بالبلاد دخيلة على المجتمع السوداني ولاتشبه تقاليد واعراف واخلاق المجتمع السوداني ، وقال نجم الدين انهم وجدوا وجدان الشعب السوداني موحدا خالٍ من الغبن والكراهية عندما كانوا قبل سنين خلت يذهبون برحلاتهم الفنية لغرب السودان وشرقه وشماله وجنوبه .

وأضاف الفاضل انهم عندما كانوا يغنون في الافراح والمسارح الكبيرة بالولايات المختلفة يجدون ان كل الشعب يحفظ الحانهم وكلماتهم ولاتوجد ذرة غبن او كراهية، وقال انه غنى في جبال النوبة والانقسنا وجنوب السودان فلم يجد الا الحب والاحترام وتقدير الجماهير، لافتًا إلى أنه لا يشك ابدا في ان ذلك العنف الحالي دخيل على البلاد من جهات أجنبية تعمل على تمزيق وحدة أهله وأبنائه وقال نجم الدين إن اتحاد المهن الموسيقية بالخرطوم يعتبر سودانًا مصغرًا وذلك لأن كل الفرق الموسيقية تضم في أروقتها كل أبناء الشعب السوداني وهم يعملون في توافق وانسجام رائع تماما كما النوتة الموسيقية، وأكد نجم الدين بان اتحاده في غضون الايام القليلة القادمة سيعمل تحت شعار”مابنحب عصبية القبيلة” وذلك نبذا للعنصرية والفرقة والشتات وعودة السودان سالمًا وآمنًا كما كان.