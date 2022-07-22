الهوسا ..دروس في الاحتجاج السلمي

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عندما خرجت جموع أبناء الهوسا بالخرطوم احتجاجًا على ما حدث في ولاية النيل الأزرق لم يتوقع أحد أن تنتهي المسيرة الحاشدة بسلام دون أن تدون الشرطة بلاغات بالتخريب ضد مجهول،ودون أن تسجل لجنة الأطباء المركزية في دفاترها ارتقاء شهيد.
كلام صريح..سمية سيد
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عندما خرجت جموع أبناء الهوسا بالخرطوم احتجاجًا على ما حدث في ولاية النيل الأزرق لم يتوقع أحد أن تنتهي المسيرة الحاشدة بسلام دون أن تدون الشرطة بلاغات بالتخريب ضد مجهول،ودون أن تسجل لجنة الأطباء المركزية في دفاترها ارتقاء شهيد.
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