(الحَجاج) يطل على شاشاتنا

“توّعد عضو مجلس السيادة السابق؛ محمد الفكي سليمان، بالدخول في مواجهة مفتوحة مع الحكم العسكري، حال تمسّك البرهان بما ورد في خطابه ورفض الحلّ السياسي”.

يا للهول، يبدو أنه وعْدٌ غير مكذوب، فإذا توعَّد الشرس افترس، فله (أنياب) قاطعة وأضراس طاحنة، لا شك أن البرهان يرتجف الإن وتصطك أسنانه ارتعاشاً وخوفاً من وعيد جاد، ووعد لن يخيب، وسيأخذ العسكر تحذيره على محمل الجد، وسيضعون له ألف حساب، فكل أسلحة الجيش ووحداته يعوزهم الاستعداد، وليست لديهم الإمكانات التي تؤهلهم للصمود أمام مواجهة مفتوحة مع تحالف (هولاكو) المسنود بقوى الثورة حال رفضهم للحل السياسي، وإن أبوا فإن العاقبة وخيمة، وسيرتدُّ عنادهم وبالاً عليهم.

فيا برهان، ويا قيادات الجيش في مختلف المواقع؛ يلزمكم الانتباه والرضوخ والخروج من المسرح بعد أن حمَّلكم الهُمام عضو مجلس السيادة السابق مسؤولية انهيار البلاد، وإن لم تستجيبوا، وتنسحبوا طواعية؛ فستسحبون وتُركلون خارج المنصة كراهة؛ وإلا فإن التحالف المزعوم “سيعمل على رفع وتيرة وزخم التصعيد الجماهيري والثوري”.

وقد قدَّم لكم الرجل المقدام تحذيراً شديد اللهجة لا قوة لكم على صده وإن انتصبت أمامكم جدران أسمنتية شديدة السماكة، فكيف بكم وأنتم في هشاشة الفلِّين.

قال قطب التحالف مفتخرًا ومفاخرًا بصلابة تحالفه، ومُحذِّرًا من شدَّة بطشه، ومُهدِّدًا كل من يستهين بمِنْعتِه، أو يستخفَّ بإقدامه إذا جدَّ الجدُّ وحمي الوطيس.

وها هو الآن يُفرد سبابة يده اليمنى وبهزَّها في وجوه المتجاسرين على تحدِّيه، الذين لا يعلمون شيئاً عن مكامن قوته، ويجهلون أنه: “يملك ما يكفي من الشجاعة لاتخاذ خطوات سياسية، حال اقترب العسكريين من الرؤية المقدمة من التحالف المعارض، وتقديم التنازلات المطلوبة للحل السياسي”.

من هذا التحذير القوي نتبيَّن – نحن منسوبي الشرائح الشعبية الضعيفة – أن التحالف المعني لا يقبل أي مساومة أو مهادنة مع العسكر، ومن يجرؤ على التحدِّي؛ فلن يثبُت عند النِّزال، وسيخرج من حومة الوغى مذموماً مدحورًا يجرُّ أذيال الهزيمة.. فهل يعي جيشنا ما ل (التحالف) من عدة وعتاد من (كرانك) مستودعاته استعدادًا لسحق كل من يتلاعب “في قضايا العدالة وأجهزتها وتفكيك النظام السابق”.

الزم ثكناتك يا جيش السودان، ويا عساكرنا الأشاوس لا تعاندوا ولا تكابروا، ويلزمكم التعجيل بتشكيل المجلس الأعلى للدفاع، وإن لم تفعلوا فستلعقون الحسرة علقما، ولا عُذر لمن أُنذر!! فالنمور لا تُلاعب.

هزّّ الشعب كتفيه متعجباً ومستفهماً: من هذا الذي يتوعد جيشاً عركته الحروب، والمعارك داخلية وخارجية؟! واكتسب كل فنون القنال برية وبحرية وجوية؟! واشتهر جنوده إفريقيًّا وعربيًّا ودوليًّا بشجاعتهم وبسالتهم وفدائيتهم؟ وبعقيدتهم القتالية الصارمة والحاسمة أمام كل معتد أثيم؟ هل بُعث (نابليون)؟ هل ارتدَّ التاريخ إلى الوراء لنرى على شاشته الضخمة (جنكيز خان) على صهوة مُهرٍ جامح شاهراً سيفه بيمناه والخطام بيسراه؟ لا بد أن التحالف على قدر التحدي، لذلك نثر كنانته وعجم عيدانه فوجد (حَجَّاج العصر) أمرَّها عودًا، وأصلبها مكسراً؛ فرمى عسكرنا به؛ سيما وأن الحجاج إذا توعَّد أوفى، وإذا همَّ أمضى.

أخيرًا نلفت انتباه (الحجاج) إلى الحكمة التي تقول: ليس القوي من يكسب الحرب دائماً؛ وإنما الضعيف من يخسر السلام دائمًا.