زيادة جديدة في أسعار البنزين والجازولين

الخرطوم: السوداني

فرضت وزارة الطاقة والنفط، زيادة جديدة على اسعار المحروقات. وستسري التسعيرة الجديدة للوقود، اعتباراً من صباح اليوم السبت.

وتم رفع سعر بيع لتر البنزين إلى ٧٦٠ جنيهاً من ٦٧٠ جنيه.

بينما سيكون سعر بيع لتر الجازويل ٧٤٨ جنيهاً من٦٤٠ جنيه.

وقالت الإدارة العامة لامدادات وتجارة النفط، ان اسعار المحروقات جاءت للمراجعة التي تجريها الوزارة مع شركات الاستيراد الحر والخاص في ظل التغيرات التى تطرا في السوق العالمي للمحروقات.

وأوضحت الوزارة ان التسعيرة ستكون موحدة لكل القطاعات خدمي وحر وصناعي، وسوف يتم اعتمادها عند الشحن في المستودعات وبداية تعديل البرمجة لمحطات الخدمة بالعاصمة والولايات عند الساعة التاسعة صباحا من تاريخ هذا اليوم.

يذكر ان اخر تسعيرة للوقود كانت بتاريخ ١٩ مارس الماضي.