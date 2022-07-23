هل تهبط طائرة رئيس نادي المريخ حازم مصطفى في مطار الجنينة؟

تقرير: السوداني

علمت (السوداني) بأن رئيس المريخ حازم مصطفى أبدى نيّته في حضور مباراة قمة السلام التي تجمع بين ناديي المريخ والهلال في الثلاثين من الشهر الجاري بمدينة الجنينة، حاضرة ولاية غرب دارفور.

ومنذ سنواتّ، لم تطأ أقدام رئيس المريخ السودان، وذلك على خلفية عدد من المسببات القانونية، وهو ما حرم الرجل من التواجد في بعض الأحداث الكبيرة التي ارتبط بها اسمه مباشرة، وأبرزها مراسم الجمعية العمومية التي تم من خلالها تقليده منصب رئاسة نادي المريخ في سبتمبر من العام الماضي، في وقت تواجد فيه المرشح المنافس له آنذاك مولانا مجذوب المجذوب والذي انسحب فيما بعد.

ووفقاً لمصادر مقربة من رئيس المريخ الحالي، فإن الأخير يسابق الزمن من أجل إكمال ترتيبات حضوره للمباراة المرتقبة، خاصة من الناحية القانونية، حيث يعمل على إزالة جميع الحواجز التي ظلت تمنع حضوره الى البلاد طوال السنوات الماضية، وذلك على خلفية بعض البلاغات المفتوحة في مواجهته والتي لم – تُشطب – حتى اللحظة.

وأكد مقربون من حازم أن الأخير وبالرغم من تحسن الموقف القانوني له وشطب عدد من البلاغات التي كانت مقيدة سابقاً في مواجهته، إلا أنه بالمقابل هناك بعض العقبات القانونية الأخرى التي تتمثل في وجود بلاغات مفتوحة لم تشطب وهو ما “يعقد” من عملية حضوره، لا سيما وأن المساعي القائمة الآن تتركّز في إزالة هذه العقبات وتأمين العملية من الناحية القانونية بشكل مُحكم يسهل من حضور رئيس المريخ الى البلاد وخروجه منها دون أي هواجس أو تحرك من الجهات التي قيّدت بلاغات سابقة في مواجهة الرجل.

ووفقاً لما تحصل عليه (السوداني)، فإن مقربين من رئيس المريخ من بينهم أعضاء بمجلس الإدارة الحالي نصحوه بأن حضوره الى السودان دون إكمال الترتيبات القانونية ذات الصلة يبقى غير مأمون العواقب، ما لم تكتمل التسويات اللازمة لكل الأمور والعقبات القانونية المعلقة.

وأكدت المصادر أن حازم يخطط لمفاجأة الجميع بتواجده في الجنينة، وحضور لقاء القمة المرتقب، وشرع في الترتيبات لذلك وينتظر فقط الضوء القانوني الأخضر حتى يتمكن من الزيارة المرتقبة، حيث تم تجهيز طائرة خاصة تقله من مقر إقامته الحالي بدولة الامارات مباشرة الى حاضرة ولاية غرب دارفور، بشرط نجاح المساعي القائمة الآن لتأمين عملية حضوره دون وجود أي عقبات قانونية تحول دون مغادرته السودان بعد ذلك.