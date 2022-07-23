مبارك الفاضل: بيان حميدتي يتّسق تماماً مع الدور الكبير الذي قام به والدعم السريع في إسقاط نظام الإنقاذ والانحياز لثورة الشعب

الخرطوم: السوداني

‏رحّب رئيس حزب الأمة، مبارك الفاضل بالبيان الذي أصدره نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق محمد حمدان حميدتي، الذي أكد خلاله (موافقته على دمج قواته وخروج الجيش من السياسة).

ووصف مبارك، موقف حميدتي بأنه (حكيمٌ ومتقدمٌ) ويجد منهم في حزب الأمة وجماهير الأنصار كل تأييدٍ.

وقال مبارك في تصريح صحفي اليوم السبت، إن البيان يتّسق تماماً مع الدور الكبير الذي قام به الفريق حميدتي وقوات الدعم السريع في إسقاط نظام الإنقاذ والانحياز لثورة الشعب، لذا استحق منا أن نرفع له قبعاتنا بالتحية.