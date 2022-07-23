منظمة الصحة العالمية تعلن جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة

دبي: (CNN)

أعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت، أن تفشي مرض جدري القردة يمثّل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا. وصدر القرار اليوم السبت، بعدما عقدت منظمة الصحة العالمية جلستها الثانية للطوارئ لمناقشة تطورات هذه القضية، الخميس.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: “لقد قررت أن تفشي مرض جدري القردة في العالم يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا”.

وأوضح تيدروس أنه فيما لم تتمكن اللجنة من التوصل إلى توافق في الآراء، فإنه توصل إلى القرار بعد النظر في العناصر الخمسة المطلوبة لتقرير إذا كان تفشي المرض يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا.

وكانت منظمة الصحة العالمية، تريّثت بداية عن إعلان تفشي مرض جدري القردة أنّه يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا بعد اجتماع لجنة الطوارئ الأول في 23 يونيو. في ذلك الوقت، قال تيدروس إن لجنة الطوارئ نصحت بأنه في الوقت الحالي “لا يشكل الحدث حالة صحية عامة يستدعي تصنيفها حالة طوارئ ذات اهتمام دولي “لكنها أقرت” بالتهديد الصحي المتطوّر”؛ الذي ستتابعه منظمة الصحة العالمية عن كثب.