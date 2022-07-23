(الواد وأبوه) فيلم يجمع الزعيم عادل إمام وابنه محمد

القاهرة: متابعات

‏أعلن النجم محمد عادل إمام، أن جمهور السينما في مصر والعالم العربي موعودون في الفترة القادمة، بمشاهدة عملٍ فني يجمعه مع والده الزعيم عادل إمام.

وأكد محمد عادل إمام في تصريحات خاصة لـ”أخبار الآن”، أنه سوف يبدأ تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “الواد وأبوه” الذي يجمعه بوالده الزعيم عادل إمام، بعد الاطمئنان على إيرادات فيلم “عمهم” الذي يُعرض حاليًا في السينمات وحقق إيرادات تخطت حاجز الـ30 مليون جنيه.

وبالأمس، غاب الزعيم عادل إمام عن حضور حفل زفاف ابنة شقيقه المنتج عصام إمام الذي أُقيم أمس في أحد الفنادق الكبرى، الأمر الذي أثار قلق جمهوره مُتسائلين عن سبب غيابه.

وقال عصام إمام: “الحمد لله الزعيم بخير، وصحته كويسة، ولكن عدم حضوره حفل زفاف ابنتي جاء خوفًا عليه من تعرُّضه لفيروس كورونا بعد انتشاره مرة أخرى، خصوصًا أن قاعة الزفاف كانت مغلقة”.