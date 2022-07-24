إدارة الجمارك تعلن عن إنجازٍ كبيرٍ بـ”المعبر الشمالي”

الخرطوم: السوداني

أعلنت السلطات بشمال كردفان، عن ضبط كميات من البضائع المهرّبة على متن مركبة قادمة من دول الجوار بالمعبر الشمالي لطريق الصادرات.

وأفاد المكتب الصحفي للشرطة، أنّ الضبطية تمّ تخبئتها بطريقةٍ احترافية، واشتملت على عدد (1080) قطعة لوشن وايت سكرت ، عدد(14112) علبة كريم كرتون ، وعدد(1870) صباع كريم أورنج.

وقال مدير إدارة الجمارك بشمال كردفان، عبد القادر تاج السر محمد أحمد، بحسب المكتب الصحفي للشرطة، إنّ منسوبيه حققوا إنجازًا كبيرًا بالمعبر الشمالي.

وطالب عبد القادر منسوبي إدارة الجمارك بمزيدٍ من اليقظة وتحقيق الإنجازات التي تصبّ في صالح حماية الاقتصاد الوطني