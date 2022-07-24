توقف أعمال التصحيح لامتحانات الشهادة ولجنة المعلمين السودانيين توضّح

الخرطوم: السوداني

أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، عن توقف المعلمين عن أعمال التصحيح بكافة مراكز التصحيح في تصريح صحفي أمس.

وقالت لجنة المعلمين، إنّ الأسباب الرئيسية في الخطوة ضعف الاستحقاق المالي المعلن من قبل إدارة الامتحانات، ورفض المعلمين المصححين لبعض رؤساء المواد الذين تم تجاوزهم عقب الثورة وفرضوا هذا العام بصورة فوقية، ورداءة بيئة السكن وضعف الخدمات المقدّمة للمصحّحين القادمين من ولايات السودان المختلفة.

وأشارت اللجنة إلى أنّ ما حدث يأتي نتيجة حتمية لسيطرة شخصٍ واحدٍ على كلّ مقاليد الأمور في الوزارة، بما فيها اختياره للجنة تسيير للنقابة العامة لعمال التعليم وفرضها على المعلمين.

وأضافت” هذا أحدث قطيعة نفسية بينها والمعلمين، أدّت إلى فشلهم في تقديم خدمات تليق بالمعلمين ومكانتهم السامية”.