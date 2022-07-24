السودان يطالب بالتنسيق لدرء الجفاف والكوارث بدول الإيقا

الخرطوم : رحاب فريني

أكدت مدير عام العلاقات الدولية بوزارة الزراعة والغابات د. فاطمة محمد أحمد أهمية الاجتماعات الدورية لمراجعة الأداء ومتابعة تنفيذ مبادرة درء الجفاف والكوارث علي المستويين القطري والإقليمي.

ودعت خلال الاجتماع الرابع عشر للجنة تسيير مبادرة درء الجفاف والكوارث بدول الإيقاد بأديس أبابا، وبمشاركة السكرتير التنفيذي للإيقاد، ورقني قبيو للتصدي للتحديات التي تواجه تنفيذ المبادرة ومشاركة الدروس المستفادة بين الدول الأعضاء مشيرة إلى الحاجة لاستخدام طرق مختلفة لتحقيق أهداف المبادرة وزيادة التركيز على قضايا التغير المناخي والأمن الغذائي والفيضانات، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي أثرت على وسائل كسب العيش خاصة على مستوى المجتمعات المحلية، داعية إلى الاستفادة من الإمكانات السودانية من خلال التنسيق المشترك على كل من المستوى القطري والإقليمي واستغلال الموارد بالشكل الأمثل لمصلحة الإقليم وتحقيق أهداف المبادرة