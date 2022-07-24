وزارة التربية بالخرطوم لـ(السُّوداني): امتحانات ملاحق راسبي شهادة الأساس لتقليل الفاقد التربوي.. والراسبون (40) ألفاً

الخُرطوم: اليسع أحمد

قال مُدير الإدارة العامة للقياس والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم بولاية الخُرطوم، زكريا محمد محمود، إنّ الغرض الأساسي من إعلان امتحانات ملاحق للراسبين في امتحانات شهادة الأساس لهذا العام هو تقليل نسبة الفاقد التربوي وإتاحة فرصة ثانية للراسبين للحاق بزملائهم الناجحين، باعتبار هذا العام آخر عام لمرحلة الأساس.

وكشف زكريا في تصريح خاص لـ(السُّوداني)، عن رسوب (40) ألف تلميذ في امتحانات هذا العام حسب النتيجة التي أُعلنت صباح اليوم الأحد.

ونبّه إلى حصر جلوس الملاحق على راسبي العام 2022م فقط وفتح باب التقديم للراغبين في الفترة ما بين (13) أغسطس وحتى الـ(21) منه، على أن تبدأ الامتحانات في الثالث من سبتمبر.

مُشيراً إلى تصحيح مواد المُمتحنين بصورة يومية بحيث يتم تصحيح كل مادة في نفس يوم جلوسها.