سبدرات لـ(السُّوداني): البشير يمكث بمستشفى علياء منذ شهور عديدة

الخرطوم: آيات فضل

نفى عبد الباسط سبدرات محامي الرئيس السابق، واقعة نقل السلطات للبشير إلى المستشفى بعد شعوره بحالة إعياء جديدة.

وقال سبدرات لـ(السُّوداني) إن الرئيس السابق يمكث بمستشفى علياء منذ شهور عديدة.

وأكد محاميه محمد الحسن الأمين أن البشير تجرى له فحوصات طبيعية لوضعه الصحي بصورة مستمرة.