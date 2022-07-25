والي الخرطوم يزور مشرحة أم درمان

الخرطوم: السوداني

وقف والي الخرطوم المكلف، أحمد عثمان حمزة، على الأوضاع المأساوية للجثث بمشرحة مستشفى أم درمان التي تعاني من التكدس وتحلل بعض الجثث.

واستمع الوالي إلى تنوير من مدير مشرحة أم درمان، الدكتور جمال يوسف أمس، الذي أكد أن المشرحة بها أكثر من (800) جثمان؛ مما ألقى بأعباء كبيرة على الكوادر الطبية، وهو وضع فوق طاقة المشرحة المخصصة أصلاً للتشريح.

وقال إن هيئة الطب العدلي أكملت كل إجراءات تشريح الجثث المجهولة عبر الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات .

وفي السياق بحث والي الخرطوم مع النائب العام مولانا خليفة أحمد خليفة السبل الكفيلة لتفعيل عمل اللجان المعنية بالبت في تفريغ المشارح بولاية الخرطوم.

وأكد النائب العام مواصلة عمل اللجنة التي عقدت أكثر من 10 اجتماعات لوضع الترتيبات الأخيرة لتفريغ المشارح وفق الإجراءات القانونية. وقال إن اللجنة وجهت بتوفير تمويل عاجل لإنشاء مشرحة بمستشفى أمبدة بعد توقف مشرحة بشائر وتخفيف الضغط على مشرحة أم درمان