لجنة التحقيق في أحداث كسلا تكشف عن خسائر كبيرة في الممتلكات

الخرطوم: السوداني

قام أعضاء لجنة التحقيق في أحداث مدينة كسلا التي وقعت في الثامن عشر من الشهر الجاري، بجولة تفقدية للمرافق الحكومية التي طالتها الأعمال التخريبية التي شملت أمانة حكومة ولاية كسلا وإدارة التجارة والتموين وقاعة الأمير عثمان دقنة وبيت الشباب، إلى جانب مكاتب إدارة التعليم بمحلية كسلا ونقاط التحصيل بكبري القاش بجانب السيارات والدراجات النارية التي تم إحراقها أثناء الاحتجاجات.

وشرعت لجنة تقصي الحقائق والتحري المكونة بالقرار رقم 21 لسنة 2022 في أعمالها أمس الاول بحسب ما نقلت وكالة السودان للأنباء.

وكانت اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلين للجهات العدلية والأجهزة العسكرية وعقدت اجتماعها الأول أمس، و تم فيه استعراض المهام والاختصاصات، إلى جانب عقدها لقاءً مع ممثل والي ولاية كسلا المكلف عادل عثمان علوب، والذي أكد ثقتهم في اللجنة وممارستها لأعمالها وفق القانون.

وناشد ممثل الوالي المواطنين مد اللجنة بأي معلومات تساعد في أداء مهامها، مؤكداً تعاون حكومة الولاية وحرصها على تحقيق العدالة.