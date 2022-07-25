تحارب السرطان بحب الناس ودعواتهم.. استقبال حافل للفنانة منى مجدي في مطار الخرطوم

الخرطوم: السوداني

وصلت فجر اليوم، الفنانة منى مجدي، الخرطوم قادمة من القاهرة، التي تقيم فيها مؤخراً في رحلة استشفاء من السرطان.

منى اشتد بها الشوق للسودان والأهل والأصدقاء، فحضرت لتقضي برفقتهم بعض الأيام، ومن ثم تعود الى القاهرة لمواصلة العلاج. وقالت: (اشتقت للسودان وناسه).

أصدقاء منى وزملاء الكلية والكورال، كانوا في انتظارها بصالة الوصول، وأعدوا لها استقبالاً حافلاً، وانتظروها بهدية رائعة، عبارة عن أغنية خاصّة لها من كلمات الشاعر يوسف الأمين. فتغنى الجميع مع منى، في مشهد إنساني، اختلطت فيه مشاعر الحُب مع الدموع.

استقبال منى، وجد تفاعلاً كبيراً من جمهورها وعدد من الفنانين والصحفيين في وسائل التواصل الاجتماعي. حيث تمنوا لها الشفاء العاجل، وأظهروا لها مشاعر الحُب والدعم اللا محدود.