تقرير طبي يكشف عدم قدرة بكري حسن صالح على المثول أمام المحكمة

الخرطوم: آيات فضل

تسلمت محكمة جنايات أمدرمان وسط أمس تقريرا طبيا من الجهات المختصة بمستشفى السلاح الطبي يوضح الحالة الصحية للمتهم النائب الأول الأسبق للرئيس المعزول بكري حسن صالح، وأفصح التقرير عن عدم إمكانية مثول بكري أمام المحكمة نسبة لوضعه الصحي، وذلك في قضية اتهامه بجانب آخرين، بتهريب النزيل فهد عبد الواحد المحكوم بالمؤبد في قضية مخدرات. ويواجه بكري ومدير عام قوات الشرطة الأسبق، الفريق أول هاشم الحسين، ومدير عام السجون الأسبق، الفريق شرطة أبو عبيدة سليمان، الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية.

فيما تقدم ممثل الدفاع عبد الباسط سبدرات بطلب للمحكمة بالسماح له بمقابلة موكله بكري حسن صالح لكى يتناقش معه عن إمكانية الدفاع عنه في ظل غيابه عن جلسات المحاكمة .

الجدير بالذكر أن المتهم بكري تغيب عن جلسات محاكمته عدة مرات مما دعا النيابة العامة التي تمثل الاتهام في البلاغ إلى تقديمها طلباً للمحكمة لمخاطبة مشتشفى علياء الطبي التي يتلقي فيها المتهم بكري حسن صالح العلاج لمعرفة إمكانية مثوله أمام المحكمة من عدمها.

وحددت المحكمة جلسة في الشهر المقبل لمواصلة السير في إجراءات الدعوى الجنائية .