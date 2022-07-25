شهادة الأساس بالخرطوم.. تفاصيل اكتساح “ناعم”: في مدارس الكودة

الخرطوم: سعيد عباس

من مدارس دكتور أبو ذر الكودة بأمدرمان، التقينا بثلاثة أوائل ومتفوقين من نفس المدرسة، منهم كفاح فتح الرحمن (279)، الذي قال إن الفضل من بعد الله سبحانه وتعالى يرجع لأسرة المدرسة الذين ظلوا يلاحقونهم ويتابعونهم في كل صغيرة وكبيرة فيما يختص بكل المواد الدراسية، وقال كفاح إنه يهدي نجاحه لأسرته الكريمة التي يعتبرها شريكاً أصيلاً في نجاحه بعد المدرسة .

سجدة شكر لله

فيما قالت الطالبة رزان كمال الدين الحاج (279) إن إدارة المدرسة قالت لها إنهم يثقون تماماً في مقدراتها وإمكانياتها الأكاديمية، وذلك وفق الأمتحانات الشهرية التي كانت تجريها المدرسة بصورة دورية وراتبة،، رزان قالت خفت أن أخذل توقعات المدرسة وتوقعات أسرتي التي كانت تتوافق تماماً في كل تقوله إدارة المدرسة التي كانت تصل أحياناً إلى منزلنا، وأضافت أنها سجدت سجدة شكر لله تعالى على هذا النجاح الباهر .

وقالت الطالبة زينب عبد الرحمن حسن (279) إنها تهدي نجاها لأسرتها الكريمة والمدرسة، وقالت زينب بأنها تذاكر بطريقة الكتابة، وذلك بعد أن تخط وتدون كل شيء تراجعه، وتستذكره، وقالت إن المعسكرات التي نظّمتها المدرسة استفادت منها أيما استفادة وعبرت عن فرحتها وسرورها بذلك النجاح، وقالت أن فرحتها أكبر من أن تعبر عنها بالأحرف.

معسكر الأمهات

التقينا الأول (م) لشهادة مرحلة الأساس، الطالب محمد عباس محمد، وقال إنه كان يذاكر درس اليوم باليوم، ولا يترك شاردة أو ورادة خلال اليوم إلا وقام بمراجعتها وحفظها وفهمها، أولاً بأول، وقال محمد إن معسكر الأمهات الذي كان يقام بصورة راتبة في منزل أي طالب كان له الأثر الفعال في تقوية مستواه ورفع مهاراته، وقال إن عدد من الأمهات بمدرستهم اجتمعوا وقرروا قيام ذلك المعسكر الذي يقوم بمراجعة المواد جميعها بكل دقة وترتيب ومن ثم يدرس المعسكر النواقص التي تهم كل طالب ويقوم بمعالجتها بصورة فورية، وتحدث محمد عن حبه وولعه بكرة القدم وقال انه يعشق ريال مدريد، وقال إنه غير مهتم بالكرة السودانية لضعف المهارات ورداءة الصورة وضعف الإضاءة.

تغلبت على ظروفها وأحزانها

الطالبة سلمى إيهاب علي توفيق تغلبت على ظروفها القاهرة وتحدت حزنها وآلامها وذلك بوفاة والدها قبيل الامتحانات بفترة قصيرة جدا فصبرت وثابرت وأحرزت مجموع (276) درجة، وقالت سلمى التي دعت في المقام الأول لروح والدها إنها تحمد الله على كل شيء وقالت إنها تهدي نجاحها لروح والدها وشكرت والدتها الدكتورة إحسان اليمني، وقالت إنها كانت لها السند والمدد في كل شيء، سلمى قالت إن سر نجاحها وتفوقها بعد توفيق الله هو وقوف والدتها وصبرها، وقالت سلمى إن شعارها في المذاكرة، هو مراجعة درس اليوم في حينه ولحظته، وشكرت سلمى صحيفة (السوداني) وكل أساتذتها ومعلميها بمدارس المجلس الأفريقي .

كاتبة ومهتمة بالأدب الروسي

من الخرطوم بمدارس الجودة التقينا الثانية (م) في امتحانات مرحلة الأساس الطالبة آية أبو عبيدة أحمد وقالت إنها سعيدة للغاية بتلك النتيجة، وقالت إنها كانت تتوقع أن تجد نفسها ضمن المتفوقين، ولكنها لم تكن تدري بأنها ستكون الثانية على مستوى الشهادة وقالت آية إنها كانت متخوفة من مادتي العلوم والرياضيات نسبة للطريقة التي وصفتها بالمعقدة في كيفية وضع امتحانهما، وشكرت آية أسرتها الصغيرة وإدارة مدرستها وقالت إن النجاح الذي حققته نتاج لمجهود مشترك بين المدرسة والمنزل، كما تحدثت آية عن اهتمامها بالأدب الروسي وقالت إنها تقرأ بصورة شبه راتبة للكاتب الروسي “دوستويفسكي” و”فلاديمير بوانا كوف” وتهتم بكاتبة القصص والروايات.

تبدأ يومها بكتاب الله الكريم

وقالت الطالبة رنا إدريس التي أحرزت مجموع (278) وجأت في المركز الثاني بأنها كانت متخوفة من مادتي العلوم واللغة العربية نسبة للتعقيدات والاشاعات التي لاحقتهما وقالت بانها تبدأيومها بأيات من كتاب الله الكريم وتحرص على مراجعة دروسها أولاً بأول وقالت إنها تقرأ كثيراً للكاتب السعودي أسامة مسلم، وتتلذذ بالخيال العلمي والعملي الذي يتخلل أعماله، وشكرت خالها أحمد حمد النيل بصورة خاصة، وقالت إنه كان لها خير عون وسند وشكرت والديها وأساتذتها ومعلميها .

تلاميذ بالمدرسة منذ الحضانة

مدير مدارس الجودة، د. عبدالله البدوي، قال رغم أن المدرسة قدمت عددل مقدرل من المتفوقين هذا العام بمستوى ممتاز ومغاير لكل الأعوام السابقة، إلا أنه لايهتم بالكم بقدر ما يهتم بالكيف في تجويد الذخيرة اللغوية والأدبية والإبداعية، للطالب وتنمية وتقوية مهاراته الخاصة والمختلفة، وقال إنهم يقيمون امحتانات دورية ثابتة للوقوف على المستوى الحقيقي لكل الطلاب والتلاميذ ومن ثم يقومون بتقوية النواقص وقال إنهم لديهم لجنة مختصة لمتابعة مشكلة كل طالب بصورة فردية حتى يصلوا للصورة المثلى والمتكاملة للطالب والتمليذ في تلك السن المبكرةـ وقال من اسرار تفوق مؤسستهم هو أن معظم المتفوقين بها كانوا قد بدأوا فيها منذ الحضانة ثم الروضة، وقال لذلك إنهم استطاعوا أن يُشكلوا عجينتهم الإبداعية والمهارية بصورة مبكرة .

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