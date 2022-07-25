أولى شهادة الأساس تستقبل النتيجة في الإمارات: نون صلاح الدين عبد القادر: توقعت إحراز المركز الأول

الخرطوم: السوداني

نون صلاح الدين عبد القادر أحرزت المركز الأول بمجموع (279) درجة، قالت لـ(السوداني) إنها درست في مدرسة الخرطوم العالمية، وكانت تتوقع أن تحرز المركز الأول .

نون ذهبت إلى الإمارات لقضاء الإجازة مع والدها، وسمعت إعلان النتيجة عبر رابط بالفيس بوك، وقالت إنها كانت مطمئنة قبل بداية المؤتمر الصحفي، ودعت أسرتها لترك القلق لأنها متأكدة بأنها ستحرز المركز الأول .

لافتة إلى أنها كانت تراجع دروسها يومياً، وتقوم بحل امتحانات الأعوام السابقة، وإذا واجهتها مشكلة تطلب المساعدة من والدتها والمعلمين بالمدرسة .

صلاح الدين والد المتفوقة نون قال إن النجاح يشبهها وليس مستغرباً عليها، وهي متفوقة منذ دخولها المدرسة وحتى في حياتها العادية، وأضاف: “نون عوضتني عن سنوات الغربة الطويلة وأهدت إلى هذا النجاح، لا أملك إلا أن أشكر الله” .