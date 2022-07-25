أولى شهادة الأساس بالخرطوم تحلم بدراسة طب الأسنان

الخرطوم: نزار عباس

سعادة وفرحة عارمة تسبقها الدموع والزغاريد فرحاً من أسر الطلاب المتفوقين في امتحانات شهادة الأساس بولاية الخرطوم، احتفال بطعم خاص كان من مدرسة البركة بمحلية جبل أولياء، بعد تصدر آية أنور قائمة الشرف في المرتبة الأولى على مستوى ولاية الخرطوم.

نتيجة متوقعة

قالت التلمية النابغة أولى شهادة الأساس آية أنور محمد لـ” كوكتيل” إنها سعيدة بالتفوق وكانت تتوقع النتيجة نتبجة لاجتهادها ومثابرتها طوال العام الدراسي ومراجعة الدروس أولاً بأول، وذلك هو سر التفوق والنجاح، وأشارت إلى أنها ضد السهر لأنه يخصم من تركيز الطالب واستيعابه للدروس، وأكدت أن الأهم للطلاب التركيز في الحصص الدراسية ومراجعتها على الفور بعد الرجوع للمنزل، مؤكدة أنها لم تجد صعوبة تذكر خلال العام الدراسي سوى قطوعات الكهرباء المتكررة، وأشارت إلى أن أمنيتها دراسة طب الأسنان بجامعة الخرطوم .

تنظيم وقت

وقالت والدة الطالبة آية أنور أولى شهادة مرحلة الأساس، عائشة محمود، إنها تلقت خبر تفوق ابنتها بفرحة لا توصف وسط مشاركة الأهل والجيران بالزغاريد والتهليل، وأكدت عائشة أنها توقعت تفوق ابنتها وإحرازها المرتبة الأولى علي مستوى الولاية وذلك لاجتهادها ووعيها في مراجعة دروسها، وكانت تعتمد على تنظيم وقتها دون إجهاد وإرهاق، وذلك منذ بداية العام الدراسي وحتى موعد آخر امتحان لها لذلك لم تتفاجأ عند سماع إحرازها المرتبة الأولى على مستوي الولاية، وتمنت لها مزيداً من التفوق والنجاح في المراحل الدراسية القادمة.